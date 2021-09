Sebastian Schedlbauer

Meine ersten Erfahrungen im Aktienhandel durfte ich bereits vor 20 Jahren in der Oberstufe des Gymnasiums sammeln. Nachdem meine Gruppen 3 regionale Börsenspiele gewonnen haben, hat mich das Fieber endgültig gepackt. Während meinem Studium war ich sehr aktiv am traden. Durch den Einstieg ins Berufsleben habe ich hier meine aktive Beteiligung sehr heruntergefahren, aber dies soll sich nun wieder ändern. Da ich stark an den Markt China, insbesondere des Technologiesektors glaube, versuche ich mit Wikifolio einige Strategien abzubilden, da es leider im EU-Raum kaum passende ETF's gibt, welche dieses Thema bedienen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre Verknüpfte Profile Benutzername: lvis