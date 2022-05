Kurt Schubert

Ich habe den Handel 2007 an den internationalen Börsen mit einem recht üppigen Startkapital, welches aus dem Verkauf einer Software stammte, begonnen. Jedoch hätte ich mir keinen schlechteren Zeitpunkt für den Einstieg aussuchen können: die Lehmann Pleite und die Subprime Krise schrieben weltweit erhebliche Verluste in die Konten von Anlegern. Da mir damals auch die elementarsten Begrifflichkeiten wie Bullen- oder Bärenmarkt gänzlich unbekannt waren, überwies ich mein Kapital vollständig an eine namhafte private Vermögensverwaltung. Doch schon bald schmolzen meine Einlagen wie Eis in der Sonne. Ich verlor das Vertrauen und zog die Reißleine bei einem Depot-Verlust von knapp 40%. Just in time wie sich herausstellte. Kurz nachdem ich mein verbliebenes Kapital abzog, musste meine Bank aufgrund exorbitanter Verluste mit Garantien von Großbritannien gestützt werden. Fortan beschritt ich den autodidaktischen Weg. Zahllose Bücher, Seminare und Webinare, Coachings und besonders die „Mentorings“ bei/von selbst ernannten Trading- und Börsen Gurus kosteten mich viele Tausend Euro. Dennoch wurde die „bärische Divergenz“ zwischen steigendem Fachwissen und fallendem Kontostand stetig größer. Erst mit offiziellen Kursen und Titeln wie dem CFTe (IFTA) oder dem eines geprüften Eurex Händlers für Futures und Optionen begann ich, dauerhaft erfolgreich zu handeln. Ich lernte das Portfolio Handwerk selbst wie ein Vermögensverwalter an der Börse Frankfurt, an der Börse Stuttgart und in England bei einem großen Brokerhaus. Erst als ich lernte, wie wirklich große Marktteilnehmer, die „Big Boys“, denken und handeln, gelang es mir, nachhaltig profitabel zu werden. Inzwischen habe ich aus eigener Kraft nicht nur den Verlust wettgemacht, sondern das private Konto dank einiger glücklicher Umstände seit 2016 verdreifacht. Ich eröffne zunächst kleine Positionen an technisch vermuteten Trend-Umkehr Leveln. Läuft der Kurs in die gewünschte Richtung, kaufe ich massiv nach. Fällt der Basiswert entgegen der Analyse weiter, kaufe ich in zuvor berechneten Kursbereichen zu, um den Einstiegspreis zu nivellieren - immer davon ausgehend, dass eine Aktie bis auf 0 fallen kann. Diese Vorgehensweise ist zwar hoch profitabel, da man sehr oft signifikante Trend-Wendepunkte trifft. Andererseits jedoch nicht ganz ungefährlich, sofern man nicht über eine ausreichende Kontogröße und ein unbedingt diszipliniertes Risiko-Management verfügt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre