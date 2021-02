Behzad Monazzahian

Seit den 14ten Lebensjahr beschäftige ich mich ausführlich mit der Börse. Ich versuche immer auf aktuelle Trends zu reagieren und die höchstmögliche Rendite zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen bediene ich mich einem Mix aus technischer und Fundamentalanalyse. Ich sehe Zukunftstrends vor allem in Nachhaltigkeit ( wie z.B. Wasserstoff) und rechne der zunehmenden Digitalisierung, die durch die Folgen der Covid-19 Pandemie nochmals einen Schub bekommen hat, einen hohen Wert bei. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität