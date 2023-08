TristanGueck

Sehr geehrte Investoren und Partner, meine Anfangszeit an der Börse war geprägt von Hochs und Tiefs, von beispiellosen Renditen bis hin zu ernüchternden Verlusten durch den Optionshandel. Oft ist es mir gelungen die richtigen Unternehmen zu finden, jedoch war meine Strategie mit Optionen zum Scheitern verurteilt. Doch statt dem Resignieren wählte ich den Pfad des Lernens und des ständigen Weiterentwickelns. Mit einem fundierten akademischen Hintergrund – einem B.A. in Physik, Politikwissenschaften und islamischen Studien an der WWU Münster sowie einem B.Sc. und M.Sc. in Economics der HSU UniBw Hamburg – habe ich gelernt, die vielfältigen Faktoren zu erkennen und zu analysieren, die den täglichen Marktgeschehen zugrunde liegen. Während meines Studiums in Hamburg entdeckte ich meine Leidenschaft für Data Science und Maschinelles Lernen. Meine Masterarbeit, in der ich ein Volatilitätsmodell mittels des Random Forest Machine Learning Algorithmus kreierte, konnte die monatliche Volatilität des S&P 500 präzise prognostizieren. Ich habe mich intensiv mit Backtesting-Studien auseinandergesetzt, die technische Indikatoren, makroökonomische Variablen und geopolitische Spannungen behandeln. Durch diesen reichen Erfahrungsschatz und mein stetes Streben nach Exzellenz habe ich mich als erfolgreicher Portfoliomanager etabliert. Ich lade Sie ein, mehr über meine Anlagestrategie zu erfahren, die detailliert in meinem Wikifolio dargestellt ist, und hoffe, Ihr Vertrauen für eine fruchtbare Zusammenarbeit zu gewinnen. Mit besten Grüßen, Tristan Gück mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre