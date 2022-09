WADNStefan

Ich bin CEO und Founder der Traidingperspektive. (www.tradingperspektive.de). Als gelernter Bankkaufmann habe ich mich schon sehr schnell für den Wertpapierbereich spezialisiert. Seit meinem Berufsstart 2006 habe ich diverse Anlagegespräche, Analysen, Bewertungen und Entscheidungen in den Bereichen Aktien, ETF, Derivate, Fonds, Edelmetalle etc. erfolgreich führen dürfen. Neben einem Persönlichkeitsstudium habe ich noch den Certified Financial Technician (CFTe) der internationalen Vereinigung der technischen Analysten absolviert und mich insbesondere zur technischen Analyse spezialisieren lassen, welche sich auch in meinem Wikifolio wiederspiegelt. Als selbstständiger Berater im Finanzbereich arbeite ich mit Banken, Fondsgesellschaften und Firmen-/Privatkunden im Wertpapierbereich zusammen. Meine Trades kommentiere ich immer nachvollziehbar. mehr anzeigen

