Studiert habe ich Finanzmanagement, Wirtschaftsgeschichte und empirische Wirtschaftsforschung, Darüber hinaus verfüge ich über langjährige Berufserfahrung im Bereich Merger & Acquisitions, dem Investitions- sowie dem Beteiligungs-Controlling. Bereits seit 1996 investiere ich erfolgreich in Aktien, ETFs und Immobilien. Dabei kombiniere ich quantitative Methoden aus der Statistik mit Jahrzehnten an Erfahrung, um meine Anlageentscheidungen situationsabhängig zu fällen. Jeder Investor verfolgt seine individuellen Ziele. Deshalb biete ich mehrere Strategien mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen und Anlagehorizonten an. Privat halte ich alle Positionen in einem Portfolio, da mir dies persönlich am sinnvollsten erscheint. Die jeweilige Gewichtung der einzelnen Strategien hängt dabei jedoch vom aktuellen Marktumfeld und der jeweils vorherrschenden Volatilität ab. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre