Samuel Möbius

Habe langjährige Erfahrung mit dem Handel von Wertpapieren: Aktien, Rohstoffe, Indexzertifikate und ETFs, Kryptowährungen, Hebelzertifikate, CFDs, Futures, Optionsscheine und Optionen. Viele Jahre habe ich den Wertpapierhandel nur nebenbei als Hobby betrieben und jetzt kann ich dank einer beruflichen Veränderung viel Zeit in dieses Geschäft investieren um so noch erfolgreicher das mir anvertraute Geld zu vermehren. In welches Investment ich setze hängt von sehr vielen Faktoren ab: Charttechnik, Informationen von Börsenmedien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen und web), Börsenforen, Finanzsoftware und sonstige Quellen. Möchte mein Wissen mit Menschen teilen, die nicht die Erfahrung oder gar nicht die Zeit haben um erfolgreich an der Börse zu agieren. Ich bin mit der Zeit zum Experten für langfristige Zyklen geworden für das Daytraden gibt es andere Profis. Freue mich auf die Zeit bei wikifolio und hoffe, dass ich hier Geldanleger finde die mir ihr Vertrauen schenken. mehr anzeigen

