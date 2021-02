Levent Topal

Moin! :) Meine Portfolien basieren nicht auf eigenen Interessen oder Vorlieben. Vielmehr analysiere ich die Depotbestandteile von Hunderten erfolgreichen Tradern (bspw. hier auf Wikifolio oder von Fondsmanagern) und bündele dieses Wissen zusammen. Kurz über mich: Ich habe BWL im Master studiert und arbeite im Wertpapiercontrolling. Mit Wertpapieren beschäftige ich mich somit neben einem Großteil meiner Freizeit auch auf der Arbeit und kann daher jahrelange, professionelle Erfahrung mitbringen. Diese Erfahrung ist für meine eigenen Wertpapiervorlieben nicht von Relevanz. Ich alleine kann durch meine Aktienauswahl mit großer Wahrscheinlichkeit nicht den Markt schlagen. Wie sieht es allerdings mit denjenigen aus, die seit Jahren Renditen weit über der des Marktes erzielen? Warum sind diese Trader so erfolgreich? Genau diesen Aspekt habe ich anhand einer Analysemethode untersucht und die Ergebnisse waren vielversprechend. Insofern möchte ich schrittweise zwei Wikifolios gründen: 1. Best Of 20: In Anlehnung an die "Top 50 Community Aktien" werden anhand meiner wöchentlichen Analyse die Lieblinge ausschließlich sehr erfolgreicher Wikifolio-Mitglieder (im Moment über 50 Wikifolio-Mitglieder) anhand meiner entwickelten Analysemethode ausgewählt. Entnehme nähere Informationen, indem Du im entsprechenden Wikifolio auf die Beschreibung klickst! 2. Eines meiner Lebensprojekte, befindet sich aktuell noch in Entwicklung. Es wird vermutlich auf den Namen "Best Of 10 + monatliches Reporting" laufen. Gekauft werden ausgewählte 10 investierbare Wikifolios, die bestimmte Kriterien erfüllen. Wie der Name vermuten lässt, wird von mir für dieses Wikifolio monatlich ein ausführliches Reporting angeboten. Revolutionär auf Wikifolio! Die Wikifolios sind bereits ausgewählt, der Bericht wird zurzeit noch konfiguriert und dürfte in einem bis zwei Monaten startbereit sein (Stand 05.02.2021). Macht Euch bereit auf das informativste Wikifolio aller Zeiten! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre