Passiv oder aktiv? Das richtige Investment für jeden Typ

6 ETFs mit unterschiedlichen Ansätzen

Eine Auswahl aus der Liste der 100 größten ETFs nach Fondsvolumen (Stand: 04.02.2020)

ISIN Name Verwaltetes Vermögen (in US-Dollar) Ausrichtung US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF 307.854.595,32 US-Index S&P 500 US46090E1038 Invesco QQQ 88.713.805,93 US-Index NASDAQ 100 US9219438580 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 77.936.016,74 Industriestaaten ohne USA US4642872265 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 72.786.951,25 US-Anleihen IE00B3VVMM84 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 63.694.575,70 Entwicklungsländer US81369Y8030 Technology Select Sector SPDR Fund 27.198.808,67 Tech-Sektor

Wie unterscheiden sich die sechs ausgewählten ETFs?

Die weltweit größten ETFs werden dominiert von Fonds auf den US-Aktien- und Anleihenmarkt. Mit die größten unter ihnen sind der SPDR S&P 500 ETF, welcher den S&P 500 Index abbildet, der Invesco QQQ, der den NASDAQ 100 spiegelt und der iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, der in US-Unternehmens- und Staatsanleihen investiert. Wem diese US-Ausrichtung nicht zusagt, der kann auf den Vanguard FTSE Developed Markets ETF setzen. Im Fonds enthalten sind Aktien aus über 20 etablierten Ländern, US-Aktien sind explizit nicht dabei. Ein Engagement in Schwellenländer bzw. aufstrebende Volkswirtschaften ist etwa über den Vanguard FTSE Emerging Markets ETF möglich. Der Indexfonds investiert in Aktien aus China, Brasilien, Taiwan und Südafrika. Unter den weltweit größten ETFs finden sich auch einige Branchen-Fonds. So etwa der Technology Select Sector SPDR Fund. Der Index, den dieser Fonds abbildet, beinhaltet große und mittelgroße Tech-Aktien, mit US-Schwerpunkt. Die größten Positionen sind Microsoft, Apple und Visa.