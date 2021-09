Passen Sie Ihre Anlagestrategie an die eigene Risikobereitschaft an, indem Sie in die passenden Anlageklassen investieren.

Planen Sie Ihre Investments so, dass Ihre persönlichen Voraussetzungen berücksichtigt werden und alle Ihre Anlageziele realistisch erreicht werden können.

So können Sie die Risiken minimieren:

✔ Nichts geht über eine gute Planung

Für viele Privatinvestoren steht die Sicherheit der Geldanlage an oberster Stelle ihrer Ziele. Andere Anleger hingegen wollen möglichst schnell ein großes Vermögen aufbauen und sind bereit, dafür auch die entsprechenden Risiken eingehen. Und dann gibt es noch diejenigen Investoren, die sich irgendwo dazwischen einordnen und mit kalkulierbaren Risiken langfristig eine attraktive Rendite einfahren wollen. Jeder Anleger muss für sich entscheiden und/oder herausfinden, welches Ziel er bei seiner Geldanlage verfolgt, welche finanziellen Mittel er dafür einsetzen kann/will und wie lange er ggf. auf das eingesetzte Kapital verzichten kann. Bevor Sie sich für ein Investment entscheiden, sollten Sie sich wirklich ausreichend Zeit für eine Selbstanalyse nehmen. Entscheidungen bei der Geldanlage sollten immer gut geplant und nicht ausschließlich aus dem Bauch heraus getroffen werden.



✔ Wo liegt Ihre Schmerzgrenze?

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie sich auch darüber im Klaren sein, wie lange Sie Ihr Geld maximal binden möchten. Gerade bei Anlagen, deren Kurse auch mal größeren Schwankungen unterliegen, sollte der Anlagehorizont so lang sein, dass Sie schwierige Phasen auch mal aussitzen können und nicht gezwungen sind, unmittelbar nach einem Kurseinbruch zu verkaufen. Passend dazu sollten Sie auch den Anlagebetrag so wählen, dass Sie auch bei fallenden Kursen ruhig schlafen können und nicht unter Zugzwang zum verkaufen kommen. Ganz wichtig ist zudem, dass Sie Ihre Anlagestrategie an die eigene Risikobereitschaft anpassen. Hier wird zumeist zwischen drei Kategorien unterschieden: konservativ, ausgewogen und offensiv. Prüfen Sie für sich selbst, wo sie sich hier eingruppieren würden und wo bei etwaigen Verlusten Ihre absolute Schmerzgrenze liegt. Dabei spielen finanzielle Ressourcen ebenso eine Rolle wie psychologische Aspekte.

✔ Der perfekte Anlage-Mix

Lassen Sie sich nicht von hohen Renditeerwartungen locken, wenn Sie nicht mit den dazugehörigen Risiken leben können. Sonst werden Sie mit Ihrem Investment nicht glücklich werden. Zwar gilt langfristig gesehen das Motto „Mehr Risiko bringt auch mehr Rendite“, aber deshalb sollten Sie trotzdem nicht alles auf eine Karte setzen. Wichtiger und sinnvoller ist, dass die Mischung all Ihrer Geldanlagen stimmig und an Ihre Vorstellungen angepasst ist und Sie so eine gewisse Stabilität bei Ihren Investments erzielen. Die beliebte Methode der Diversifikation gilt dabei nicht nur bezogen auf einzelne Wertpapiere. Generell sollten Sie einen passenden Anlage-Mix aus verschiedenen Anlageklassen anstreben. Dazu gehören zum Beispiel Anleihen, Aktien, sonstige Wertpapiere, aber auch Tages- und Festgeld.