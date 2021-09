Jeder registrierte wikifolio.com Nutzer mit Hauptwohnsitz in Österreich kann durch die Erstellung eines Challenge-wikifolios an der Investors Challenge 2020 teilnehmen.

1. Teilnahme mit Challenge-wikifolio

Jeder Teilnehmer kann mit maximal einem Challenge-wikifolio gleichzeitig an der Investors Challenge 2020 teilnehmen. Bereits bestehende klassische wikifolios können nicht an der Investors Challenge teilnehmen.

Mit einem virtuellen Startkapital von mind. 100.000 Euro können im wikifolio Kauf-/Verkauf-Orders für alle nachhaltigen Aktien aus dem vordefinierten nachhaltigen Anlageuniversum abgegeben werden. wikifolio.com behält sich das Recht vor, Nutzer mit einem besonders hohen Trading-Aufkommen von der Investors Challenge auszuschließen.

Challenge-wikifolios können im Anschluss an die Challenge investierbar werden, also die Basis für ein wikifolio-Zertifikat bilden.





1.1. Spielzeitraum für Challenge-wikifolios

Das Anlegen von Challenge-wikifolios ist von 21. August 2020 bis 31. Oktober 2020 möglich. Die Wertung der Performance läuft vom 01. September 2020 bis 30. November 2020.





1.2. Handelszeiten

Die Handelszeiten für die Investors Challenge 2020 orientieren sich an den regulären wikifolio.com Handelszeiten. Bei Transaktionen (Käufe, Verkäufe, Umschichtungen) in wikifolios fallen keinerlei Transaktionskosten an.





1.3. Handelbare Werte, Anlageuniversum

Das verfügbare Anlageuniversum der Investors Challenge 2020 besteht aus nachhaltigen und neutralen auf wikifolio.com handelbaren Aktien. Das Anlageuniversum ist vordefiniert und beinhaltet rund 600 Aktientitel aus vielen Branchen und Ländern.





2. Ranglisten und Wertung von wikifolios

Zur Gewinnermittlung werden die teilnehmenden Challenge-wikifolios entsprechend ihrem Risikofaktor in Risikogruppen eingeteilt und anhand der prozentualen Entwicklung (Performance) im Zeitraum innerhalb der Risikogruppen gereiht.

Die Performance wird auf Basis des ersten Geldkurses des wikifolios am 1. September 2020 und des letzten Geldkurses am 30. November 2020 berechnet. Wenn die Erstellung nach dem 1. September 2020 erfolgt, wird der erste Geldkurs des Erstellungsdatums als Grundlage für die Berechung herangezogen. Für die Monatssieger werden im Veranstaltungszeitraum jeweils die ersten und letzten gültigen Geldkurse innerhalb des vergangenen Monats berücksichtigt.

Die Gruppierung der wikifolios in 2 Klassen erfolgt anhand des wikifolio.com Risiko-Faktors. Die Risikoklasse 1 wird wikifolios mit einem Risikofaktor von 0,0 bis 1 und die Risikogruppe 2 wikifolios mit einem Risiko-Faktor ab 1,0 beinhalten.

Die Auswertung und Aktualisierung der Ranglisten mit den Challenge-wikifolios erfolgt alle 15 Minuten zwischen 07:00 und 23:00 Uhr. Berücksichtigt werden die aktuellen Werte der einzelnen Positionen sowie der Barbestand. Das für wikifolio-Zertifikate gültige Vergütungsmodell mit 0,95 Prozent Zertifikategebühr und 10 Prozent Performancegebühr fließt auch bei den im Rahmen der Investors Challenge veröffentlichten wikifolios in die Kursberechnung ein.

3. Fair Play

Pro Person darf nur ein wikifolio.com Account geführt und somit darf nur ein Challenge-wikifolio verwaltet werden.

Copy Trading - die Nachbildung eines anderen Challenge wikifolios - ist nicht erlaubt.

Die Verwendung einer Computersoftware, die automatische Ausführung von Transaktionen während des Börsenspiels ermöglicht, ist verboten.

Verleumdungen, Beleidigungen oder sonstige verletzende Äußerungen, Lügen, Falschmeldungen oder Drohungen insbesondere gegen andere Teilnehmer, Nutzer von wikifolio.com, wikifolio.com selbst, ihre Partner oder Dritte sind zu unterlassen.





4. Fragen zur Investors Challenge

Laufende Fragen zur Investors Challenge sind an folgende E-Mail-Adresse zu richten: service@wikifolio.com





5. Teilnahmebedingungen

Die detaillierten Teilnahmebedingungen finden Sie hier zum Download

