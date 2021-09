Um Ihr so neu erstelltes wikifolio mit TraderFox verknüpfen zu können, benötigen Sie einen Benutzerschlüssel (User Key). Dazu senden Sie bitte einfach eine E-Mail an service@wikifolio.com von derselben E-Mail-Adresse, mit der Sie auch auf wikifolio.com registriert sind, und teilen Sie uns Ihre Mobilnummer sowie das zu verknüpfende wikifolio mit.

Der Benutzerschlüssel wird Ihnen dann via E-Mail als verschlüsselte Datei zugesandt. Das Passwort dazu bekommen Sie als SMS an die von Ihnen angegebene Mobilnummer.



Fast geschafft! Mit diesem Benutzerschlüssel können Sie nun hier Ihr wikifolio mit dem TraderFox-Regelwerk verknüpfen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Investieren und stehen bei weiteren Fragen rund um die Verknüpfung gerne unter service@wikifolio.com zur Verfügung!