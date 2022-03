Fast jeder Fünfte trifft Anlageentscheidungen ohne Berater

Frankfurter und Münchener überholen Berliner Aktien an der Börse

Die Aktienkurse von Berliner Unternehmen haben auch 2021 wieder zugelegt: Anleger, die auf Berliner Aktien gesetzt haben, konnten in diesem Jahr einen Kursgewinn von +9 % verzeichnen. Das hat eine Analyse von wikifolio.com, Europas führender Online-Plattform für private und professionelle Trader, ergeben. Den Vorjahresplatz als unangefochtene Nummer 1 im deutschen Großstadtvergleich mussten die Hauptstadt-Unternehmen, die bin in den Herbst noch die beste Performance aufweisen konnten, allerdings abgeben: Frankfurter Unternehmen legten 2021 durchschnittlich um 21,2 % zu und Münchner Unternehmen verzeichneten einen Zuwachs von +20,1 %. Damit verdrängten sie die Berliner Aktionäre im deutschen Großstadtvergleich auf Platz drei. Hamburg (+3,8 %) und Düsseldorf/Köln (+1,8 %) landen mit großem Abstand auf den Plätzen vier und fünf.

Die Altersvorsorge ist in Deutschland der wichtigste Grund für die Geldanlage: 62 Prozent der befragten Privatanleger sparen fürs Alter. Bei den 18- bis 35-Jährigen sind es 35 Prozent, die in jungen Jahren das Thema Altersvorsorge in Angriff nehmen. Der Vermögensaufbau wird mit 52 Prozent als zweiter Anlagegrund genannt, den Immobilienkauf erwähnen lediglich 16,6 Prozent der Befragten. Das ist das Ergebnis der aktuellen repräsentativen Studie von wikifolio.com. Die Social-Trading-Plattform hat erneut die Interessen der Deutschen Sparer und Privatanleger untersucht und mit den Ergebnissen vor der Pandemie, im Oktober 2019, verglichen.