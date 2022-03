Social Trading: Noch einfachere Strategieauswahl und Streuung ohne zusätzliche Gebühren

Wien (05. Oktober 2015) – Was sich viele Social-Trading-Fans gewünscht haben, wird jetzt Realität: Auf wikifolio.com können ab sofort mehrere Social-Trading-Strategien in einem Dachwikifolio genutzt werden.

Marktführer wikifolio.com ermöglicht die Verknüpfung mehrerer Social-Trading-Anlagestrategien

Angebot richtet sich vor allem an Kapitalanleger, die Wert auf stärkere Risikostreuung legen

Für Dachwikifolios fallen – im Gegensatz zu herkömmlichen Dachfonds – keine weiteren Gebühren an

Dachwikifolio-Zertifikate sind bei allen Banken, Sparkassen und Online-Brokern erhältlich

Ein Dachwikifolio ist eine Anlagestrategie, die ausschließlich auf wikifolio-Zertifikate setzt. So können Anleger ihr Kapital mit nur einer Investition über mehrere Anlagestrategien streuen. Sie partizipieren an der Wertentwicklung aller enthaltenen wikifolio-Zertifikate und können so mögliche Anlegerrisiken verringern.

Die gewohnten Suchfilter können auch bei Dachwikifolios in vollem Umfang genutzt werden: Anlageuniversum, Handelsstil, Performance nach unterschiedlichen Laufzeiten, größter bisheriger Verlust sowie Rendite-/Risiko-Verhältnis (Sharpe Ratio).

Wie bei allen wikifolios werden auch bei Dachwikifolios Transparenz und Erfolgsorientierung groß geschrieben: Die aktuelle Zusammensetzung des Portfolios und jede Transaktion der Trader sind in Echtzeit nachvollziehbar.

In den Dachwikifolios fallen für die Anleger keine zusätzlichen Zertifikate- und Performancegebühren an. So werden doppelte Gebühren, wie sie bei Dachfonds entstehen, vermieden.

Für Dachwikifolios stehen den wikifolio-Tradern alle der derzeit rund 3.500 wikifolio-Zertifikate zur Verfügung. Sie können jederzeit gekauft und verkauft werden. wikifolio.com beteiligt die Trader für die Betreuung eines Dachwikifolios an den Erlösen in der Höhe von zehn Prozent der Performancegebühr der im Dach-wikifolio enthaltenen wikifolio-Zertifikate.

„Es war an der Zeit, dass wir Tradern wie Kapitalanlegern eine weitere Möglichkeit zur Diversifikation im Social Trading anbieten“, freut sich CEO und Gründer Andreas Kern. Damit habe das Wiener FinTech-Unternehmen das noch junge Anlagesegment Social Trading erneut mit einer Innovation bereichert.

Sie sei der erste von mehreren Schritten, Social Trading für mehr Geldanleger als wichtige Anlageklasse zu etablieren.