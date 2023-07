AAA Performance Depot

Das Alpine Asset Performance Depot verfolgt eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, maximale Performance zu erzielen. Dabei sind wir uns bewusst, dass dies mit hohem Risiko verbunden ist. Unser Ziel ist es, das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen zu nutzen, indem wir gezielt in verschiedene Anlageinstrumente investieren. Um unsere Anlageentscheidungen zu treffen, nutzen wir sowohl charttechnische Analysen als auch fundamentale Analysen. Durch die Analyse von Kursverläufen, Trends und historischen Daten versuchen wir, Marktchancen zu identifizieren und geeignete Einstiegs- und Ausstiegspunkte für unsere Investitionen zu bestimmen. Diese technische Analyse hilft uns, potenzielle Auf- und Abwärtstrends zu erkennen und davon zu profitieren. Zusätzlich zu den technischen Analysen setzen wir auf fundamentale Analysen. Hierbei bewerten wir die finanzielle Gesundheit von Unternehmen, die wir in Betracht ziehen, sowie ihre Wachstumsaussichten, Wettbewerbsvorteile und branchenspezifischen Faktoren. Diese Analysen dienen dazu, Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und einem langfristigen Wachstumspotenzial zu identifizieren. Um unsere Anlageentscheidungen weiter zu unterstützen, haben wir ein selbst entwickeltes Trendfolgesystem und Parameter implementiert. Dieses System ermöglicht es uns, die Entwicklung von Märkten und Anlageklassen zu verfolgen und auf diese Weise auf Trends und signifikante Bewegungen zu reagieren. Durch die Kombination von technischen Indikatoren, Trendlinien und anderen Parametern erhalten wir zusätzliche Informationen, um unsere Anlagestrategie zu optimieren. Durch Nutzung von Zertifikaten profitieren wir von geballter Hebelpower in Aufwärts- Abwärts- und Seitwärtsphasen. Ein gesunder Branchenmix ist als selbstverständlich zu betrachten. In dieser Strategie wird ebenso der Rohstoffmarkt beleuchtet und auch Exoten werden nicht vernachlässigt.