Bewertungsperlen

Das Hauptziel dieses wikifolios ist es, einen langfristigen Wertzuwachs anzustreben, indem Titel gefunden und allokiert werden, deren Bewertung gemessen an KGV und / oder Dividendenrendite günstig oder moderat erscheint. Zudem zahlt es sich meiner Ansicht nach langfristig aus, auch nachhaltige Kriterien bei der Auswahl des wikifolios mit einzubeziehen. Daher sollen Konzepte und Geschäftsmodelle bevorzugt werden, die meiner Ansicht nach einen Mehrwert für Umwelt, soziale Entwicklung oder Governance liefern. Der dritte Gedanke: Schwellenländer haben meiner Erwartung nach langfristig bessere Perspektiven als entwickelte Volkswirtschaften. Daher können im wikifolios Titel aus Emerging Markets eine bedeutendere Rolle einnehmen. Entsprechende Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs sollen grundsätzlich den Hauptfokus einnehmen. Die grundsätzliche Ausrichtung dieses wikifolios soll nach Möglichkeit eher offensiv sein, also eine hohe Aktienquote in attraktiven Marktphasen und eine geringere Aktienquote bzw. Shortpositionen in meiner Ansicht nach risikoreichen/unattraktiven Marktphasen (Blasenbildung, sich abzeichnende Krisen etc.). Eine regionale Diversifizierung wird angestrebt und soll in der Regel über ETFs oder aktiv gemanagte Aktienfonds dargestellt werden, welches dann gezielt durch meines Erachtens attraktive Einzelwerte ergänzt wird. Die Haltedauer einzelner Werte soll eher kurz- bis mittelfristig ausgelegt sein, kann jedoch je nach Marktlage und Instrument in Ausnahmefällen auch kürzer ausfallen. In überhitzten Marktlagen soll über Short-Instrumente (ETFs) versucht werden das wikifolio abzusichern bzw. direkt von fallenden Kursen profitieren. Darüber hinaus kann je nach Marktlage und Chance/Risiko-Verhältnis zur Diversifizierung das gesamte Anlageuniversum in einer unterschiedlichen Allokation gehandelt werden, um eine möglichst hohen