CO2 Emissionsrechte Trading

CO2-Zertifikate bzw. der Handel mit Emissionszertifikaten sollen den Rahmen für dieses Wikifolio bilden. Durch handelbare Produkte wie Derivate auf den Basiswert "ICE EUA Future Dec 2023" soll an der Preisentwicklung für CO2 partizipiert werden. Hintergrund: Das Europäische Emissionshandelssystem EU-ETS (European Union – Emission Trading System), das im Jahr 2005 eingeführt wurde, bildet die Grundlage für den Handel mit CO2-Zertifikaten in der EU. Diese Zertifikate sind erforderlich, um CO2 in die Umwelt abgeben zu dürfen. Weitere Handelszonen und Branchen betreiben ein entsprechendes System oder bereiten es vor (UKA, Corsia, CCA, RGGI, etc.). Wenn die Menge an Emissionszertifikaten schneller sinkt als die Industrie einspart, sollte der Preis der Zertifikate tendenziell steigen. Sinkt die Nachfrage nach Zertifikaten, z.B. durch alternative Technologien oder geringere Produktion, sollte der Preis fallen. Vier Aspekte sollen die Trading-Strategie bilden: - KI-basierte "Time Series Analysis & Forecasting" - technische Analyse - politische Entscheidungen und Sentimentanalyse von Nachrichten - weitere Indikatoren, z.B. Auktionsergebnisse von Zertifikaten an der EXX In diesem wikifolio soll ein kurz- bis mittelfristiger Anlagehorizont angestrebt werden. Anpassung der Handelsstrategie: Die Parameter des Algorithmus sollen kontinuierlich überwacht und ggfs. angepasst werden. Eine Umstellungen auf andere Algorithmen ist möglich, wenn z.B. multivariate Modelle robustere Ergebnisse liefern. Die politischen Rahmenbedingungen ändern sich kontinuierlich. Diese Einflüsse sollen in Handelsentscheidungen einfließen. Dies wird gehandelt: Die CO2-Zertifikate sind bisher nicht frei handelbar. Zum Einsatz sollen daher Index-Zertifikate, Turbo-Optionsscheine und Faktor-Optionsscheine kommen. Andere Produkte sollen geprüft werden. #CO2 #CO2Zertifikate #Emissionsrechtehandel #Cap-and-Trade #Umweltschutz #Carbonomics #EUA