Handelsidee

Ich erweitere das Einsatzgebiet meiner schon bestehenden Handelsmodelle ("Intelligent Momentum"; "German Equity Momentum") nun auch auf das Gebiet Rohstoffe.

Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, haben Rohstoffe im Allgemeinen in den Jahren seit der Finanzkrise eine schwere Zeit hinter sich gebracht. Mit Long Positionen war hier jedenfalls kaum etwas zu verdienen. Ein Blick auf die großen Indizes, aber auch auf einzelne Rohstoffe belegt das eindrucksvoll.

Nun aber scheint die Zeit sich geändert zu haben. Schon seit dem vergangenen Jahr laufen Rohstoffe als Thema und einzelne Rohstoffe haben schon eindrucksvolle Bewegungen gezeigt.

In meinem Wikifolio "Global Commodity Momentum" sollen meine bereits in zwei anderen Wikifolios eingesetzten Handelsregeln zum Einsatz kommen.

Dabei sollen nicht nur Positionen auf Rohstoffindizes eingegangen werden. Vielmehr können auch Signal basierte Long Positionen in einzelnen Rohstoffen, von A wie Aluminium, bis Z wie Zink, aufgebaut werden.

Positionen werden stets via ETC eingegangen, die inzwischen auf beinahe jeden Rohstoff leicht handelbar zur Verfügung stehen.

Je nach Rohstoff kommen hier ein oder zwei Handelsmodelle zum Einsatz, wobei die Auswahl der einzusetzenden Modelle die Erzielung einer attraktiven Risiko adjustierten Rendite zum Ziel hat. Diese Auswahl erfolgte auf Basis meines eigenentwickelten Bewertungsverfahren für meine Modelle. Wichtig ist hierbei, dass nicht die alleinige Performance zum Kriterium gemacht wurde, sondern auch Drawdown und Volatilität der Ergebnisse in die Entscheidung eingeflossen sind.

DIe Modelle agieren meist mittelfristig. Es kann somit erwartet werden, dass die Umschlaghäufigkeit im mittlleren Bereich liegen wird. Der Einsatz der Modelle soll dazu beitragen, dass nachhaltige Trends identifiziert und Positionen, gegebenenfalls durch Einsatz von zwei Modellen auch schrittweise, Signal basiert auf- und abgebaut werden.

Zur AUswahl stehen gegenwärtig über zwanzig Rohstoffe, bzw. Rohstoffindizes. mehr anzeigen