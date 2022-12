HighDividendStrategy

Es wird in Aktien investiert, welche in die klassische Dividendenstrategie passen. Darunter befinden sich sowohl Aktien mit hohen Dividendenrenditen als auch mit einem hohen Dividendenwachstum. Dabei wird auf die Qualität der Dividendenaktien in Form der historischen Dividendenzahlungen und des Dividendenwachstums in Verbindung mit einer Analyse der Unternehmenswerte inkl. Branchenaussichten geachtet. Ein gewisser Anteil wird in Cash gehalten, um selektive Nachkäufe bei kurzfristigen Marktschwächen durchzuführen. Hierzu dienen hauptsächlich die erzielten Dividenden. Generell sollen die Einzeltitel langfristig im Portfolio gehalten werden, lediglich bei Änderungen bei den oben genannten Kriterien werden Verkäufe in Betracht gezogen.