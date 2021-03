FR global investing

Handelsidee

Anlagestrategie:

Dieses Portfolio investiert in Aktien, ETFs und Fonds auf der ganzen Welt und verfolgt hierbei eine mittel bis langfristige Anlagestrategie. Auch in kleinere Werte mit Marktkapitalisierung <500 Millionen Euro bzw. Nebenwerte wird investiert.

Sofern die Gesamtmarktverfassung, Sentimentverfassung und die jeweiligen Unternehmensnachrichten es zulassen sollen aber einzelne, kurzfristige Trades umgesetzt werden können. Der Investmentansatz differenziert sich also vom klassischen Buy&Hold.



mehr anzeigen