E-U-BRICS Fundamental

In diesem Depot soll in Unternehmen investiert werden, die aus dem amerikanischen, europäischen und asiatischen Raum kommen. Entscheidungen sollen anhand fundamentaler Analysen getroffen werden. Ziel ist ein nachhaltiges und kontinuierliches Wachstum. Investiert wird in Aktien. Maßgeblich wird anhand fundamentaler Daten entschieden, jedoch soll die technische Analyse dazu dienen passende Einstiegspunkte zu finden. Wie üblich für Musterdepots nach Fundamentaldaten sollen Geschäftsberichte, Analysen und Nachrichten (Management) als Quellen genutzt werden.