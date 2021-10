Das Graphen Zeitalter

Handelsidee

Das Wikifolio widmet sich dem Thema Graphen als Werkstoff der Zukunft und Revolution in der Informations- und Nanotechnik. Die Technologie steht zwar noch am Anfang - dies kann aber besonders große Chancen bieten. Erste Graphenunternehmen haben bereits Marktreife Produkte. Einige sind außerdem im Graphitbergbau engagiert, welches als Grundrohstoff Voraussetzung ist und bei Batterieherstellern eine innovative Rolle spielt. Der Anlagehorizont ist gemischt, da vermehrt auf neue Entwicklungen eingegangen werden sollte und der Markt vermutlich noch volatil sein wird. Auf eine Investition in Rohstoff-Etfs als Ausgleich oder Unterstützung, soll zurückgegriffen werden können. mehr anzeigen