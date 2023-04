In diesem wikifolio soll in Aktien und Hebelprodukte investiert werden. Die Entscheidungsfindung soll in der Regel aufgrund von fundamentalen Daten und vor allem der aktuellen Nachrichtenlage und dem Potenzial durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl die globale Analyse zum Einsatz kommen als auch die Unternehmensdaten qualitativ und quantitativ bewertet werden Der Anlagehorizont soll sich überwiegend im kurzfristigen bis sehr kurzfristigen Bereich bewegen.