Neo Classic ETF Future Invest

Eine aktuelle Zusammenstellung finden Sie in den Kommentaren.



Der Name ist angelehnt an die neue Generation von Neo Brokern und der neuen Generation von Tradern. Wie üblich bei ETFs, möchte ich ETF Positionen größtenteils unberührt laufen lassen. Bei großen Marktveränderungen werde ich selbstverständlich eingreifen und notfalls auch alle Positionen in Krisenwerte wie Gold schichten. Änderungen können auch dann auftreten, wenn z.B ein neuer ETF einen Alten durch bessere Kostenstruktur, bessere Gewichtung oder Ähnliches ersetzt.



Zusätzlich kann das Portfolio mit einem kleinen Teil an aktiveren Positionen komplementiert werden. Diese können Aktien, Kryptowährung oder Hebelprodukte enthalten.



Handelsidee : eine möglichst große Abdeckung von vielversprechenden Werten aus aller Welt mit Hilfe von ETfs. Dieses Portfolio soll die Stärken der alten (Classic) und neuen Generationen (Neo) vereinen. Grundsätzlich wird dieses Portfolio in ETFs umgesetzt werden, das Anlageuniversum möchte ich mir aber dennoch offen halten, um wie erwähnt aktivere Positionen umzusetzen und auch auf Marktphasen besser reagieren zu können.



Anlagewerte : Ich setze neben Wachstum und Qualität auf Krypto und andere zukunftsgerichtete Anlagebereiche wie z.B Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Innovation.



Handelskriterien für ETFs : intelligente Marktabdeckung, geringe Kostenstruktur, Drawdown Resistenz und im besten Fall hohes Fondsvolumen.



Handelskriterien für alles andere : gutes Chartbild. "Gut" ist hierbei im Sinne der Handelsrichtung zu verstehen.



Haltedauer : mittel- bis langfristig.

Aktivpositionen kurz- bis mittelfristig.



Entscheidungsfindung : fundamental > technisch für ETFs.

Entscheidungsfindung : technisch > fundamental für alles andere.