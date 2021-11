Quantitative Momentum US Stocks

Handelsidee

Quantitative Momentumstrategie auf US Aktien der großen Indizes.



Ziel des Portfolios is es in US Aktien zu investieren, die ein steigendes Momentum zeigen.



Die Aktienauswahl basiert auf einer quantitativen Bewertung der Titel durch eine eigens entwickelte Software. Das Portfolio investiert in die 15 Titel, für die das Bewertungsframework die höchste Punktzahl bestimmt hat. Bei der Bewertung wird primär das Momentum über mehrere Zeiträume analysiert und in eine Gesamtbewertung für die jeweilige Aktie überführt. Kaufentscheidungen basieren allein auf den Ergebnissen dieser quantitativen Bewertung. Emotionen fließen nicht in den Investmentprozess mit ein. Ein Rebalancing des Portfolios erfolgt monatlich. mehr anzeigen