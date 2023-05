Quantitativ Value USA

Es ist beabsichtigt Aktien aus den USA nach quantitativen Value Investing Kriterien auszuwählen. Diese Kriterien sind zum Beispiel KGV, Shiller-KGV, Zinskosten oder Preis zu Free Cash Flow. Aktien, die in der Nähe des 52 Wochen Tiefs sind, werden bevorzugt ausgewählt. Die Marktkapitalisierung beim Kauf der Aktien soll möglichst über 1 Mrd. $ liegen. Es ist beabsichtigt, jeden Monat die am längsten gehaltene Aktie zu verkaufen und eine neue Aktie zu kaufen. Das Portfolio soll aus etwa 20 Aktien bestehen. Während des Aufbaus des Portfolios, wird jeden Monat eine neue Aktie gekauft, bis es etwa 20 sind. Der Anlagehorizont soll eher mittel- bis langfristig sein. Dieser Investitionsansatz soll möglichst quantitativ sein.