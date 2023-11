Rohstoff Aktie Index Derivat

RAID1 Es soll neben Rohstoffen, Aktien weltweit, deren Derivate überwiegend in Indices und hier schwerpunktmäßig Dax-Zertifikate investiert werden. Das Wikifolio kann sämtliche Anlagetypen umfassen, wobei der Focus auf Marktbreite gerichtet ist (Liquidationskennzahl = 0,0 Tage). Hauptsächlich soll in Zertifikate mit Hebel 10 oder kleiner investiert werden. Die Haltedauer soll grundsätzlich kurzfristig - wenige Stunden / Tage - ausgelegt sein, kann sich allerdings bei Investments in Aktien verlängern. Grundlagen für Kauf-/Verkaufsentscheidungen können im Wesentlichen sein - wirtschaftliche und politische Nachrichtenlage - Sentiment - Unternehmensnachrichten Als Benchmark dient die Entwicklung des Dax30.