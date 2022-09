Rulebased Quality Stock

Das Portfolio besteht zu rund 70% aus Qualitätsaktien, die seit mindestens 10 Jahren gehandelt werden. Einzelaktien in Europa und den USA werden anhand ihrer technischen Performance der gesamten Laufzeit untersucht. Untersucht wird unter anderem der historische durchschnittliche Gewinn der Aktie, sowie dessen Konstanz. Ausserdem wird eine Sicherheitskennziffer ermittelt, die die Sicherheit der Aktie gegen anhaltende Drawdowns angibt. Die Aktien werden anhand dieser Kennziffern gerankt. In die Top20 Aktien wird investiert. Durch den Fokus auf Aktien besteht eine Kopplung zum Gesamtmarkt. Ein Anteil von 30% verteilt auf Anleihenfonds und Gold mindert Drawdowns in Krisenzeiten Der 100% regelbasierte Ansatz lässt auch einen Backtest zu, der eine Rendite von durchschnittlich 9,0% p.a seit 2000 erreicht, dabei erreichte das schlechteste Jahr -15,4% (2008). Zum Vergleich der MSCI World hat in dieser Zeit 5,1% p.a erreicht bei einem schlechtesten Jahr von -40,7% (2008).