SmallCap2TheMoon

Handelsidee

Das Folio kauft potentielle "Raketen" aus dem SmallCap oder PennsStock-Sektor. Die Werte sind so ausgesucht, dass sie voraussichtlich in den nächsten 1-24 Monaten ihr volles Potential ausschöpfen. Das entspricht auch ungefähr der Haltedauer, da das Ziel ist immer den starken Anstieg mitzunehmen und bei Abflachung die nächste "Rakete" an die Rampe zu fahren und bereit für den Take-Off zu machen.



Die Werte werden nach besten Gewissen ausgewählt. Quellen dazu sind das breite Internet und diverse Foren/Gruppen/Communities. Zu jedem Wert wird zusätzlich noch eine eigenen Recherche gemacht.



Die Werte sind international, da oftmals dort die Bedingungen für "Raketen" besser sind als hierzulande, besonders was frühe Einstiege angeht.



Dump&Pump wird NICHT mitgemacht.

Optionen und Hebel finden keinen Platz in dem Depot. mehr anzeigen