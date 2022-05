Trends mit Trail Stop

Bekanntermaßen lassen sich aus Entwicklungen der Vergangenheit nur schwierig Rückschlüsse auf Entwicklungen in der Zukunft ziehen. Diesem Musterdepot liegt die Idee zugrunde, dass nicht jedes System in jeder Lage gleich gut oder schlecht funktioniert. Im Umkehrschluss gibt es sehr wohl Werte, die sich auch in sehr schwierigen Marktphasen unbeeindruckt zeigen und positiv entwickeln. Es soll mit diesem Musterdepot aufgezeigt werden, dass es möglich ist, durch ein entsprechendes Depotmanagement in jeder Marktphase Werte zu finden, die sich im Musterdepot erfolgreich entwickeln. In diesem Musterdepot sollen speziell jene Werte gehandelt werden, die seit kurzer Zeit eine vielversprechende Performance aufweisen und auf entsprechend großes Interesse stoßen. Es ist angedacht, den Markt täglich nach aussichtsreichen Kandidaten für das Depot zu sondieren. Es soll nicht mehr als 1 Trade pro Tag durchgeführt werden. Die jeweilige Ordergröße soll 4% des Cash-Vermögens nicht überschreiten. Jeder Kaufposition wird ein auf Basis eines charttechnischen Indikators ermittelter Trailing-Stop zugewiesen. Die Depotpositionen werden täglich gegen ihren jeweiligen Trailing-Stop geprüft. Sobald die jeweilige Position diesen unterschreitet, wird sie glatt gestellt, da davon auszugehen ist, dass der zugrundeliegende Trend beendet ist. Umschichtungen des Depots sind zu jeder Zeit möglich.