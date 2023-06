Tech Trend 2030

Dieses Portfolio soll aus maximal 10 Aktien aus Trendbranchen zusammengestellt werden. Diese werden jeden Monat aktualisiert um sicherzugehen das die gewählten Aktien auch noch nachhaltig in der Lage sind sich am Markt zu behaupten(also auch ein Alleinstellungsmerkmal z.B Marktführer in dem jeweiligen Bereich). Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. Ziel ist es Verluste zu minimieren und Gewinne zu maximieren.