Global Flexible Allocation

Handelsidee

Es wird überwiegend in Unternehmen weltweit investiert, die über eine gesunde Bilanz verfügen und in ihren Märkten gut positioniert sind. Daneben kommen Turnaround-Kandidaten und Unternehmen in sonstigen Spezialsituationen (mgl. Übernahme, Squeeze-out etc.) in Frage. Auch makroökonomische Faktoren (Leitzinsänderungen, Inflation, politische Entwicklungen) können eine Rolle bei der Anlageentscheidung spielen, wenn sie erkennbare Auswirkungen auf einzelne Branchen oder Regionen haben. Besondere Themen, Branchen oder regionale Märkte können selektiv über Derivate (auch gehebelt) oder ETFs bzw. Fonds abgebildet werden. Entscheidende Kriterien sind Unterbewertung nach gängigen Kennzahlen (KGV, KBV, KCV, NAV etc.) oder Momentum. Selektiv kann über entsprechende Derivate auch auf fallende Kurse gesetzt werden. Das Anlageuniversum ist nicht eingeschränkt. Einzelne Titel, Regionen oder Themen unterliegen zwar keiner Obergrenze hinsichtlich der Gewichtung, Klumpenrisiken werden aber vermieden. Beim Kauf sollte eine Einzelposition i.d.R. 10% des Portfoliowertes nicht überschreiten. Gewinne werden laufen gelassen und ggf. durch S/L-Order abgesichert. Entwickelt sich eine Position nach dem Kauf nicht wie erwartet, wird sie schnell verkauft. Der Verlust einer Position sollte 10% i.d.R. nicht überschreiten. mehr anzeigen