Ami Aktien kurzfristig

Mein Ansatz besteht darin, kurzfristig Aktien im Zeitraum von etwa einem Monat bis zu einem Jahr zu handeln. Hierbei stütze ich mich auf den RSI (Relative Strength Index) und die gleitenden Durchschnitte (SMA) für meine technische Analyse. Der RSI ermöglicht es, Überkauft- oder Überverkauft-Zustände zu identifizieren, während die SMA die Trendrichtung anzeigt. In meinem Wikifolio plane ich, hauptsächlich weniger als 10 sorgfältig ausgewählten Aktien zu halten. Diese Auswahl basiert auf einer Kombination aus technischer Analyse und fundamentalen Faktoren. Ich berücksichtige Unternehmensgewinne, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsumfeld und andere entscheidende Kennzahlen. Um die Portfoliostruktur zu optimieren, werde ich regelmäßig die Entwicklung der Aktien überwachen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Mein Risikomanagement umfasst die Begrenzung der Gesamtinvestition in eine einzelne Position. Zusätzlich zu den genannten Analysen werde ich Marktindikatoren und makroökonomische Trends berücksichtigen, um besser auf potenzielle Chancen und Risiken reagieren zu können. Dies ermöglicht eine dynamische Anpassung der Handelsstrategie an die aktuellen Marktbedingungen. Mein langfristiges Ziel ist es, durch eine disziplinierte Handelsstrategie und umfassende Analysemethoden langfristig positive Renditen zu erzielen. Der Anlagehorizont wird weiterhin als "kurzfristig" definiert, während die Portfoliozusammensetzung und -strategie auf einer umfassenden und nachhaltigen Investmentphilosophie basieren.