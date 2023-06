B. Ackmans Growth Catalyst Fund

Die Eckpfeiler meiner Handelsidee basieren auf der Anlagestrategie von Bill Ackman, einem renommierten Investor und Hedgefonds-Manager. Ackmans Strategie umfasst verschiedene Prinzipien, darunter: 1. Deep Value Investing: Ich plane, in Unternehmen zu investieren, deren Aktien meiner Meinung nach unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Mein Fokus liegt darauf, unterbewertete Unternehmen mit langfristigem Potenzial zu identifizieren. 2. Aktivistischer Ansatz: Ich beabsichtige, aktiv in die Unternehmen einzusteigen, in die ich investiere. Dies bedeutet, dass ich mich nicht nur passiv als Aktionär betrachte, sondern aktiv Einfluss nehme, um den Wert des Unternehmens zu steigern. Dies kann beispielsweise durch Umstrukturierungen, strategische Änderungen oder Governance-Verbesserungen erfolgen. 3. Fundamentale Analyse: Ich werde Unternehmen gründlich analysieren, ihre Geschäftsmodelle, finanzielle Gesundheit, Wettbewerbsvorteile und Zukunftsaussichten bewerten, um solide Investmententscheidungen zu treffen. Dabei werde ich auch den Einfluss von Makrofaktoren auf die Unternehmen und Branchen berücksichtigen. 4. Geduld und langfristiger Horizont: Ich plane, Wertpapiere für einen längeren Zeitraum zu halten und mich nicht von kurzfristigen Marktschwankungen oder Stimmungen beeinflussen zu lassen. Mein Fokus liegt auf dem langfristigen Potenzial der Unternehmen, in die ich investiere. Im Hinblick auf das Anlageuniversum des wikifolio plane ich, in eine breite Palette von Werten zu investieren, einschließlich Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und möglicherweise auch in andere Anlageklassen wie Anleihen oder Derivate, je nach meinen Analysen und Markteinblicken. Für meine Entscheidungsfindung werde ich verschiedene Quellen nutzen, darunter Geschäftsberichte, Unternehmensnachrichten, Finanznachrichten, Branchenanalysen, wirtschaftliche Indikatoren und auch persönliche Kontakte in der Branche.