Handelsidee

early signals liefert Investoren nicht nur Aktienkennzahlen und Emotionen aus Sozialen Medien, sondern verdichtet diese Informationen auch zu einem täglichen Kursszenario ausgewählter amerikanischer Aktien. Die Kursszenarien erscheinen vor Eröffnung der New York Stock Exchange. Es wird in den Aktien mit positiven Kursszenarien investiert, sofern die Aktie an der Verbörse noch keinen allzu großen Zuwachs erzielt hat. Die Aktien werden ca. bis 16:00 Uhr gehalten, da zu diesem Zeitpunkt die Vorhersagegüte der Kursszenarien ihr Optimum erreicht hat.

Liegen keine positiven Kursszenarien vor bzw. hat die Aktie ihr erwartetes Plus schon an der Verbörse erzielt, werden keine Trades durchgeführt. mehr anzeigen