Handelsidee

Ziel des Dachwikifolios "Experienced Overperformers" soll es sein Wikifolios mit exzellenter Performance (min. durchschn. 30% pro Jahr) "unter einem Dach" zu versammeln. Demnach wird angestrebt in allen Marktphasen starke Indizes wie den S&P500 und NASDAQ100 deutlich outzuperformen.



Dabei soll jedoch darauf geachtet werden, dass das Risiko (relativ zur starken Performance) möglichst klein gehalten wird. Dies soll dadurch bewerkstelligt werden, dass insbesondere nur Investoren bzw. Trader mit großer Erfahrung und entsprechendem Resümee es in das Portfolio der "Experienced Overperformers" schaffen. Des Weiteren sollen durch eine intelligente Auswahl der Wikifolios verschiedene Märkte und Investment-Strategien abgedeckt werden. Der Anlagehorizont ist mittelfristig ausgerichtet und die Positionen werden quartalsweise evaluiert.



Notwendige Bedingung dafür ist, dass die einzelnen Wikifolios mindestens über einen Zeitraum von zwölf Monaten aktiv verwaltet wurden und die Performance transparent sowie intersubjektiv nachvollziehbar ist. Zudem soll keine gehaltene Position einen größeren Anteil als 20% des Gesamtportfolios ausmachen. In Ausnahmefällen kann von diesen Regeln dennoch abgewichen werden.



Die Selektion folgt zwar immer den oben beschriebenen Kriterien als Voraussetzung, jedoch obliegt die letztendliche Entscheidung meiner persönlichen Einschätzung und Meinung.