Im wikifolio "voice of the stock market" sollen sowohl Aktien als auch Hebelprodukte auf Indizes und andere Werte gehandelt werden. Wobei der Schwerpunkt auf Hebelprodukte gelegt werden soll. Sentimentanalyse spielet in diesem wikifolio Hauptrolle. Als Hauptindikator soll Euwax Sentiment Index herangezogen werden. Anlsgehorizont:kurzfristig.