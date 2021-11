Globales Wachstum 20

Handelsidee

Es wird wöchentlich eine List mit Wachstumswerten zusammengestellt. Es werden dabei nur Werte gehandelt, die an einer Deutschen oder Amerikanischen Börse Volumen haben, und somit handelbar sind.

Der Preis sollte mehr als 1 EUR bzw. 5USD betragen. Der Wert soll Fundamental ein langfristiges Gewinnwachstum aufweisen. Dividenden (soweit vorhanden) sollten nicht aus der Substanz bezahlt werden, Verschuldung unter 10%. Der Wert sollte außerdem unterbewertet sein, oder zumindest Fair bewertet sein.

Die Chartanalyse sollte stark steigende Kurse prognostizieren. Es werden die 20 vielversprechendsten Werte ins Depot gelegt.

Sollte ein Wert besser sein als der beste Wert im Depot, dann wird der schlechteste Wert des Depot gegen diesen ausgetauscht. Unter 20 Werte wird je nach Situation nachgekauft.

Der Einstieg erfolgt dabei in 20% Schritten wöchentlich, sofern die Kurse steigen. Fällt der Kurs des Wertes, dann wird die Investition auf die nächste Woche verschoben. Sollten die Fundamentalen Bedingungen nicht mehr stimmen, wird der Wert je nach Kurs gehalten, in 20%-Schritten teilverkauft, oder direkt verkauft. mehr anzeigen