Bewertungsmodell-Positiv traden

Grundlage dieses wikifolio's ist ein mathematisches Bewertungsmodell, das Aktien,Indices und Rohstoffe, geführt in einer Watschlist, auswertet. Bevor ein Wert in diese Watchlist aufgenommen wird, werden die fundamentalen Voraussetzungen geprüft. Das Bewertungsmodell vergleicht die Entwicklung der letzten 3 Monate ,wertet verschiedene Indikatoren aus und erstellt entsprechende Signale. Gehandelt werden weltweite Werte. Indices und Rohstoffe werden in ETF oder ETC abgebildet, in Ausnahmefällen auch in Index-Zertifikaten. Themen-ETF's sind ebenfalls zugelassen. Verkäufe sollen nur Positiv erfolgen. Die Haltedauer ist kurz- bis mittelfristig.