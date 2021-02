Low Correlation High Return

Handelsidee

Dieses Dachwikifolio soll in Einzelwikifolios mit einem sehr hohen, möglichst kontinuierlichem Kursanstieg investieren.

Um eine hohe Rendite zu einem vertretbaren Risiko zu erzielen, soll das Kapital auf ca. 20 Wikifolios, die möglichst wenig korreliert sind, diversifiziert werden. Um das Risiko zusätzlich zu reduzieren, kann in fallenden Marktphasen die Investitionsquote zurückgefahren werden.

Es ist geplant, nur Wikifolios aufzunehmen, bei denen der Anstieg und die Performancegebühr, sowie die Kursentwicklung in schwierigen Marktphasen in einem sinnvollen Verhältnis stehen.

Die vorgesehene Haltedauer ist mittel- bis langfristig (mind. 1 Jahr), ohne kurzfristigere Verkäufe komplett auszuschließen.

Als Quelle zur Entscheidungsfindung nutze ich hauptsächlich das Wikifolio-Portal. mehr anzeigen