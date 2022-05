Day - Swingtrading by MS

Dieses Wikifolio bildet meine Tradingstrategie bestehend aus Day- und Swingtrades sowie Aktientrades mit einem kurzfristigen bzw. mittelfristigen Anlagehorizont ab. Dies erfolgt überwiegend mit gehebelten Knock-out-Zertifikaten. Je nach Chancen-Risikoverhältnis und Moneymanagement, wird eine Hebelspanne von 5 bis maximal 30 gewählt. Dabei gehört es zur Strategie, nur selten trades durch eingestellte stops automatisch zu beenden. Vielmehr findet die "buy and hold strategie" mit kleinen Positionsgrößen Anwendung. Schwerpunktmäßig werden die großen Indizes aus den USA und Europa gehandelt. Dazu können auch Hebelprodukte auf Aktien aus unterschiedlichen Bereichen sowie ETF’s als Beimischung dienen. Übertreibungen und/oder Untertreibungen des Marktes, werden analysiert und bei einem guten Chancen-/Risikoverhältnis entsprechend gehandelt. Die Tradeentscheidungen sollen sowohl auf Grundlage der Technischen und Fundamentalen Analyse sowie des "Momentums" getroffen werden. Eine Sichtung des Depots findet mehrmals wöchentlich statt, tägliche Tradingaktivitäten können, müssen aber nicht stattfinden. So kann beispielsweise mal tagelang kein Trade durchgeführt werden. Andererseits ist in bestimmten Marktphasen eine hohe Handelsaktivität möglich. Ziel ist die schrittweise Wertsteigerung des wikifolios.