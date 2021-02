Biotech und Trends

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll hauptsächlich in die weltweit meiner Meinung nach trendstärksten und aussichtsreichsten Aktien in den Bereichen Gesundheitswesen und Biotechnologie investiert werden, allerding soll auch in Trends bzw. Gelegenheiten, die nicht im Biotech-Sektor sind, investiert werden.

Der Primäre Fokus soll allerdings auf dem Biotechsektor liegen.



Es ist angedacht bei der Entscheidungsfindung ebenso fundamentale, als auch Chartanalysen zur Hilfe heranzuziehen.



Die Haltedauer der einzelnen Aktien soll überwiegend mittel bis langfristig sein.