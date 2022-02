Performance mit Weitblick

Handelsidee

Dieses Dachwikifolio soll dazu dienen, die beste Performance aus Einzelwikifolios herauszuholen.

Allerdings strebe ich ein gesundes Chance-Risiko-Verhältnis an.

Das bedeutet, dass meist nur in Wikifolios investiert wird, die schon eine längere Zeit am Markt sind und hohes investiertes Kapital, sowie eine sehr gute Performance aufweisen.

Der Anlagehorizont ist vorwiegend langfristig ausgerichtet.