Handelsidee

Das wikifolio wird aktiv gemanagt, das heißt die Gewichtung der einzelnen Zielinvestments wird flexibel an die jeweilige Kapitalmarktsituation angepasst, um Chancen möglichst gewinnbringend wahrzunehmen. Das PrinzFin Leverage Opportunities wikifolio strebt einen Kapitalzuwachs durch kurz- bis mittelfristige Investitionen in strukturierte Produkte an.

Hierbei erfolgt ein aktives Trading in volatilen Marktphasen. mehr anzeigen