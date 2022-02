Political Sentiment

Handelsidee

Dieses wikifolio verfolgt die Handelsidee, in Anlageprodukte zu investieren, die aufgrund gesellschaftlicher, politischer oder sozialer Tendenzen und Maßnahmen als besonders geeignet erscheinen, überdurchschnittliche Gewinne zu erwirtschaften. Als Beispiele für gesellschaftliche, politische oder soziale Tendenzen im vorgenannten Sinn können regulatorische Maßnahmen zum Zweck des Klimaschutzes, technologische Neuerungen oder auch regionale Änderungen der politischen Führung bzw. Ausrichtung genannt werden.



Als Anlageprodukte sollen in erster Linie global gestreute Aktien, Zertifikate und Hebelprodukte dienen. Eine Investition in Fonds und Rohstoffe ist als wikifolio-Beimischung möglich, steht aber nicht im Vordergrund der von diesem wikifolio vertretenen Anlagestrategie.



Während im Rahmen von Investitionen in nicht gehebelte Produkte wie insb. Aktien in erster Linie mittel- und langfristige Chancen gehoben werden sollen, beabsichtigt die Investition durch Hebelprodukte, primär kurzfristige Gewinne in steigenden wie auch fallenden Märkten zu erzielen.



Eine Auswahl der Anlageprodukte soll in einer Kombination aus der Betrachtung von Fundamentaldaten und einer technische Analyse erfolgen. Bei Hebelprodukten steht die technische Analyse im Vordergrund, bei konservativen Anlageprodukten wie Aktien oder Fonds die Fundamentalanalyse. Ungeachtet dieser Priorisierung sollen bei Investitionsentscheidungen sowohl Fundamentaldaten, als auch techische Daten berücksichtigt werden.



Das wikifolio soll chancenorientiert ausgelegt sein, sodass sowohl hohe Gewinne, als auch hohe Verluste - äußerstenfalls auch ein Totalverlust - möglich sind. Da der Einsatz von Hebelprodukten beabsichtigt ist, kann die verfolgte Handelsidee insb. auch kurzfristig zu starken Schwankungen nach oben wie auch nach unten führen. mehr anzeigen