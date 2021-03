Capital Pro

Handelsidee

Durch globale Investments sollen Anlage- und Renditechancen weltweit ermöglicht werden. Der Anlagehorizont soll auf eine mittel- bis langfristige Halteposition ausgelegt sein.



Das Wikifolio soll aktiv gemanagt werden. Die ausgewählten Aktien und ETFs sind meiner Meinung nach passend ausgewählt, um das volle Potenzial der Finanzmärkte ausschöpfen zu können. Dabei soll trotzdem ein gutes Chancen-Risiko Verhältnis bestehen. Es wird versucht sich besonders auf wachstumsstarke Unternehmen zu konzentrieren. So sollen vor allem trendstarke-Titel ausgewählt werden. Der Finanzmarkt soll stets beobachtet werden und neue Trends sollen schnellstmöglich erkannt und umgesetzt werden. Durch die fokussierte und aktiv gemanagte Vorgehensweise soll ein Portfolio entstehen, welches versucht den Gesamtmarkt, mit seiner Performance, zu schlagen.

Den größten Portfolioanteil sollen dabei Aktien ausmachen, die sich in einer charttechnischen Aufwärtsbewegung befinden. Die ausgewählten Aktien sollen ein profitables Geschäftsmodell bieten und zusätzlich gutes Management und großes Marktwachstum verfügen.



Die Entscheidungsfindung soll mithilfe von fundamentalen Unternehmensanalysen und makroökonomischen Informationen erfolgen. Auch in turbulenten Börsenphasen soll versucht werden, das Portfolio gegen gröbere Wertverluste abzusichern. Hier können auch Long- und Shortpositionen eingesetzt werden.