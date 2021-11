RD Active Large-Cap

Handelsidee

Die Grundlage dieses Portfolios bilden gehebelte, sowie ein normaler Welt-ETF. Zusätzlich wird zu einem kleineren Teil in Einzelaktien größerer Unternehmen und spannender kleinerer Unternehmen investiert.

Für die ETFs wird grundsätzlich eine Buy and Hold strategie verfolgt, allerdings erfolgt hier zusätzlich ein aktives rebalancing bei länger fallenden Kursen, zu gunsten des ungehebelten Welt-ETFs. Grundlage für die Auswahl von Einzelaktien bildet die Fundamentalanalyse. Wichtige Indikatoren sind hier beispielsweise die PEG ratio oder auch allgemein das Kursziel. Indikatoren aus der Technischen Analyse können ebenfalls verwendet werden, beispielsweise um geeignete Kauf- und Verkaufszeitpunkte zu ermitteln. Insbesondere bei kleineren Unternehmen wird eher qualitativ das "Zukunftspotential" bewertet. Konkret handelt es sich hier um eine Bewertung welche Bedeutung der Markt den das Unternehmen bedient in Zukunft haben könnte. mehr anzeigen