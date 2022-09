Die Investitionen im wikifolio „Hot_Stuff“ sollen hauptsächlich in Hebelprodukte der Unternehmen erfolgen, die „heiß“ an der Börse gehandelt werden, d.h.mit gößen Umsätzen. Das Anlageuniversum wurde nicht eingeschränkt, um alle möglichen Chancen am sich schnell veränderndem Finanzmarkt nutzen zu können. Hauptsächlich soll die technische Analyse angewendet werden. In der Regel sollen folgende Analysemethoden zum Einsatz kommen: Gesamtmarktanalyse, Trendfolgemodell der gleitenden Durchschnitte, Trendbestimmungsindikatoren, Trendwendeformationen, Grundkonzept des Trends und Trendbestätigungsformationen. Die Investitionen im wikifolio „HotStuff“ sollen hauptsächlich in Hebelprodukte der Unternehmen erfolgen, die „heiß“ an der Börse gehandelt werden, d.h.mit gößen Umsätzen. Das Anlageuniversum wurde nicht eingeschränkt, um alle möglichen Chancen am sich schnell veränderndem Finanzmarkt nutzen zu können. Hauptsächlich soll die technische Analyse angewendet werden. In der Regel sollen folgende Analysemethoden zum Einsatz kommen: Gesamtmarktanalyse, Trendfolgemodell der gleitenden Durchschnitte, Trendbestimmungsindikatoren, Trendwendeformationen, Grundkonzept des Trends und Trendbestätigungsformationen.