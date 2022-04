Outperformance durch Selektion

In diesem wikifolio sollen die Aktien aus den DAX-Werten selektiert werden, die in der jüngsten Vergangenheit eine sehr gute Performance aufweisen, sodass das Gesamt-Depot eine deutliche Outperformance gegenüber den DAX verzeichnen kann. Regelmäßig sollen (kleinere) Anteilen der Positionen, die die "schlechtesten" Performance aufweisen gegen die "besten" ausgewechselt werden. Der Anlagehorizont soll langfristig bis sehr langfristig sein. Ich beabsichte auch selbst in dieses wikifolio zu investieren.