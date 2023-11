TFI kurzfristiges Trading

In diesem Wikifolio soll mittels Knock Out Produkten Charttechnik basierendes Trading durchgeführt werden. Dabei werden die KOs so gewählt, dass es sich gleichzeitig um die ermittelten Stop Loss Kurse handelt. Des weiteren soll auch mit Take Profit gearbeitet werden, Positionen sollen bei Erreichen dieses Wertes geschlossen werden. Zum Risikomanagement soll keine Position bei Kauf mehr als 5% des Tradingkapitals ausmachen. Dabei soll sowohl auf kurzfristig steigende (Long) Kurse wie auch auf fallende Kurse (Short) spekuliert werden. Die Entscheidungsfindung um KO Level und Take Profit zu ermitteln soll einzig auf Charttechnik beruhen.